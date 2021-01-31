Dolmabahçe'de "Fırtına" esti

Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer rakibini deplasmanda 2-1'lik skorla yenmeyi başardı.

Süper Lig'de 22. haftanın en önemli maçı Vodafone Park'ta oynandı. 9 maçtan 8 galibiyet çıkaran Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, 5 maçtır kaybetmeyen Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'unu konuk etti.

29. dakikada Aboubakar'ın golüyle öne geçen Beşiktaş, üstünlüğünü koruyamadı. Montero'nun 44. dakikada kendi kalesine attığı golle eşitliği yakalayan Trabzonspor, 63'te Vitor Hugo'nun golüyle öne geçti. Beşiktaş'ta 64. dakikada Bernard Mensah'ın yerine oyuna giren Dorukhan Toköz, Flavio'ya yaptığı sert faulün ardından 77. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Uğurcan Çakır'ın kalesinde devleştiği ve Beşiktaş hücumcularına geçit vermediği 90 dakika Karadeniz ekibinin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Son olarak Alanyaspor deplasmanında 2-1 kaybeden siyah-beyazlılar, bu maçın ardından çıktığı 9 karşılaşmanın 8’ini kazanmış, 1’inden de beraberlikle ayrılmıştı. Kara kartal, Trabzonspor'a yenilgisiyle zirvedeki yerini sarı-lacivertlilere bırakmış oldu. Üçüncü galibiyetini alan Trabzonspor ise 36 puanla 5. sıraya yerleşti.