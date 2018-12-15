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Spor

Beşiktaş, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı

İSTANBUL,(DHA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında Trabzonspor ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi

15 Aralık 2018 20:34

İSTANBUL,(DHA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig\'in 16\'ncı haftasında Trabzonspor ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, basına kapalı olarak 1.5 saate yakın süren antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5\'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar ile devam etti. Antrenman tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
Siyah beyazlı ekip, yarın saat 19.00\'da Vodafone Park\'ta Trabzonspor ile karşılaşacak.

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