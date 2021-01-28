Beşiktaş - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

Süper Lig'de 22'nci hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. 31 Ocak Pazar günü saat 19.00'da başlayacak Beşiktaş - Trabzonspor mücadelesini Halil Umut Meler yönetecek.
Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle:
29 Ocak Cuma:
16.00 Yeni Malatyaspor - Fatih Karagümrük (Yeni Malatya) Yasin Kol
19.00 Gaziantep FK - Galatasaray (Kalyon) Mete Kalkavan
30 Ocak Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa - Hes Kablo Kayserispor (Recep Tayyip Erdoğan) Hüseyin Göçek
16.00 Aytemiz Alanyaspor - Demir Grup Sivasspor (Bahçeşehir Okulları) Zorbay Küçük
16.00 Medipol Başakşehir - Atakaş Hatayspor (Başakşehir Fatih Terim) CüneytÇakır
19.00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor (Ülker) Abdulkadir Bitigen
31 Ocak Pazar:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - MKE Ankaragücü (Erzurum Kazım Karabekir) Ümit Öztürk
16.00 Yukatel Denizlispor - Göztepe (Denizli Atatürk) Sarper Barış Saka
16.00 Gençlerbirliği - Fraport TAV Antalyaspor (Eryaman) Bahattin Şimşek
19.00 Beşiktaş - Trabzonspor (Vodafone Park) Halil Umut Meler