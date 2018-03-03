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Spor

Beşiktaş, Trabzonspor maçına hazırlanıyor

İSTANBUL, (DHA) Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti

03 Mart 2018 22:30

İSTANBUL, (DHA)

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig\'in 24\'üncü haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.
Basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Top kontrolü, pas çalışması, 5\'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
Siyah-beyazlılar, hazırlıklarını yarın saat 11.00\'de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve daha sonra özel uçakla Trabzon\'a gidecek.

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