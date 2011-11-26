-Beşiktaş, Trabzonspor maçına hazır İSTANBUL (A.A) - 26.11.2011 - Beşiktaş, Trabzonspor ile yarın yapacağı Spor Toto Süper Lig maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Carlos Carvalhal yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda, siyah-beyazlı futbolcuların taktik ağırlıklı bir çalışma yaptıkları öğrenildi. Antrenmana tedavilerine devam edilen Necip Uysal, Onur Bayramoğlu, Veli Kavlak ve Simao Sabrosa'nın katılmadığı, Ersan Gülüm ve Muhammed Demirci'nin ise fizyoterapist eşliğinde özel antrenman programlarına devam ettiği bildirildi. -Simao yok, Fernandes kadroda- Beşiktaş'ta sakatlığı süren Simao Sabrosa kadroya alınmazken, Manuel Fernandes ise uzun bir aradan sonra maç kadrosunda yer aldı. Siyah-beyazlılarda, Simao'nun yanı sıra Veli ve Necip de kadroya dahil edilmedi. En son ligin 6. haftasındaki Kayserispor karşılaşmasında forma giyen Fernandes, daha sonra 5'i lig, 1'i de UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 6 maçta, teknik direktör Carvalhal tarafından kadroya alınmamıştı. Simao'nun sakatlığı sonrası, Portekizli çalıştırıcı, Fernandes'i Trabzonspor maçının 20 kişilik kadrosuna aldı. Beşiktaş'ta, Trabzon'a şu futbolcular götürülecek: Rüştü Reçber, İsmail Köybaşı, Manuel Fernandes, İbrahim Toraman, Tomas Sivok, Ricardo Quaresma, Hugo Almeida, Mustafa Pektemek, Roberto Hilbert, Mehmet Aurelio, Ekrem Dağ, Mehmet Akyüz, Filip Holosko, Julio Alves, Fabian Ernst, Egemen Korkmaz, Tanju Kayhan, Umut Kaya, Atınç Nukan, Cenk Gönen. Siyah-beyazlılar, bu akşam özel bir uçakla Trabzon'a gidecek.