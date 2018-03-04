Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

İSTANBUL,(DHA)

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig\'in 24\'üncü haftasında Trabzonspor ile deplasmanda yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, sağanak yağmur altında yapılan ve basına kapalı olan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmaları yapıldı. İdman, takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı çalışmalar, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, bugün saat 15.00’de özel uçakla Trabzon\'a giderek kampa girecek.