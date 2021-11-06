Beşiktaş-Trabzonspor maçı ertelenecek mi?

İstanbul'u etkisi altına alan sis, futbol karşılaşmalarını sekteye uğratıyor. Dün 63. dakikada ertelenen İstanbulspor-Menemenspor maçından sonra gözler, Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş ve Trabzonspor maçında oynanacak karşılaşmaya döndü.

İstanbul'da etkili olan sis özellikle sabah ve akşam saatlerinde Boğaz çevresine yoğunlaşıyor. Dün sis nedeniyle İstanbulspor-Menemenspor maçı 63. dakikada ertelenmişti. Beşiktaş-Trabzonspor maçı da koşullara göre ertelenebilir.

Meteoroloji ve valilik uyarmıştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği'nden yapılan önceki uyarılarda kentte sisin özellikle sabah ve akşam saatlerinde etkili olacağı belirtilmişti.

Bu akşam da 19:00'da oynanması planlanan, zirveyi yakından ilgilendiren Beşiktaş - Trabzonspor maçı, eğer yoğun bir sis yaşanırsa ertelenebilir.