Beşiktaş-Trabzonspor biletleri satışta

Ligde 20. haftanın kapanış maçı olan Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşmasının biletleri 50 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.
Beşiktaş ile Trabzonspor arasında 15 Şubat Pazar günü oynanacak Turkcell Süper Lig maçının biletleri Biletix'ten satışa çıkarıldı.
BJK İnönü Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmanın biletleri bu sabahtan itibaren satışa sunuldu.
Ayrıca, maç günü bilet kalması durumunda stat gişesinden de satış yapılacak.
Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:
VIP üst B-E: 400 TL
VIP üst A-F: 300 TL
VIP alt A-F: 225 TL
VIP alt B-E: 250 TL
VIP alt C-D: 300 TL
Numaralı orta: 250 TL
Numaralı kenar: 175 TL
Kapalı üst: 150 TL
Kapalı alt: 100 TL
Yeni açık: 50 TL
Eski açık: 50 TL
Misafir takım: 50 TL