Beşiktaş-Trabzonspor biletleri satışta



Ligde 20. haftanın kapanış maçı olan Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşmasının biletleri 50 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.





Beşiktaş ile Trabzonspor arasında 15 Şubat Pazar günü oynanacak Turkcell Süper Lig maçının biletleri Biletix'ten satışa çıkarıldı.



BJK İnönü Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmanın biletleri bu sabahtan itibaren satışa sunuldu.



Ayrıca, maç günü bilet kalması durumunda stat gişesinden de satış yapılacak.



Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:

VIP üst B-E: 400 TL

VIP üst A-F: 300 TL

VIP alt A-F: 225 TL

VIP alt B-E: 250 TL

VIP alt C-D: 300 TL

Numaralı orta: 250 TL

Numaralı kenar: 175 TL

Kapalı üst: 150 TL

Kapalı alt: 100 TL

Yeni açık: 50 TL

Eski açık: 50 TL

Misafir takım: 50 TL

