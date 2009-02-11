Beşiktaş-Trabzonspor bilet fiyatları

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında 15 Şubat Pazar günü oynanacak Turkcell Süper Lig maçının biletleri 13 Şubat Cuma günü Biletix'ten satışa çıkacak.



Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, BJK İnönü Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak karşılaşmanın biletlerinin cuma günü saat 11.00'den itibaren tüm Biletix gişeleri, Biletix Call Center ve "www.biletix.com.tr" internet adresinden temin edilebileceği bildirildi.



Ayrıca, maç günü bilet kalması durumunda stat gişesinden de satış yapılacak.



Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:



VIP üst B-E: 400 TL



VIP üst A-F: 300 TL



VIP alt A-F: 225 TL



VIP alt B-E: 250 TL



VIP alt C-D: 300 TL



Numaralı orta: 250 TL



Numaralı kenar: 175 TL



Kapalı üst: 150 TL



Kapalı alt: 100 TL



Yeni açık: 50 TL



Eski açık: 50 TL



Misafir takım: 50 TL

