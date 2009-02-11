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Spor

Beşiktaş-Trabzonspor bilet fiyatları

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında 15 Şubat Pazar günü oynanacak Turkcell Süper Lig maçının biletleri 13 Şubat Cuma günü Biletix'ten satışa çıkacak.

11 Şubat 2009 02:00

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında 15 Şubat Pazar günü oynanacak Turkcell Süper Lig maçının biletleri 13 Şubat Cuma günü Biletix'ten satışa çıkacak.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, BJK İnönü Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak karşılaşmanın biletlerinin cuma günü saat 11.00'den itibaren tüm Biletix gişeleri, Biletix Call Center ve "www.biletix.com.tr" internet adresinden temin edilebileceği bildirildi.

Ayrıca, maç günü bilet kalması durumunda stat gişesinden de satış yapılacak.

Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:

VIP üst B-E: 400 TL

VIP üst A-F: 300 TL

VIP alt A-F: 225 TL

VIP alt B-E: 250 TL

VIP alt C-D: 300 TL

Numaralı orta: 250 TL

Numaralı kenar: 175 TL

Kapalı üst: 150 TL

Kapalı alt: 100 TL

Yeni açık: 50 TL

Eski açık: 50 TL

Misafir takım: 50 TL

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