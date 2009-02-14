Beşiktaş-Trabzon 104. kez



Turkcell Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor, bugün İstanbul'da 104. kez kozlarını paylaşacak.



Beşiktaş ile Trabzonspor, bugün BJK İnönü Stadı'nda yapacakları maçla birlikte 104. kez karşı karşıya gelecek.



11 Ekim 1973 tarihinde Trabzonspor'un 2-0 galibiyetiyle başlayan 36 yıllık rekabette, bugüne dek yapılan 103 karşılaşmanın 43'ünü Beşiktaş, 38'ini Trabzonspor kazanırken, 22 maçta da taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.



Siyah-beyazlıların toplam 141 golüne, bordo-mavililer 115 golle karşılık verdi.



İki takım arasında bu sezon ligde Trabzon'da yapılan maç 0-0 biterken, Fortis Türkiye Kupası grup karşılaşmasında ise Beşiktaş, Trabzon'da 2-1 galip geldi.



LİGDE EŞİTLİK VAR



Beşiktaş ile Trabzonspor arasında ligde yapılan maçlarda ise galibiyet sayısında eşitlik bulunuyor.



İki takım arasında yapılan 69 lig maçında taraflar 27'şer galibiyet alırken, 15 karşılaşma da berabere sonuçlandı.



Ligde Beşiktaş'ın attığı 99 gole, Trabzonspor 79 golle karşılık verdi.



İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR



Beşiktaş ile Trabzonspor arasında İstanbul'da yapılan maçlarda siyah-beyazlıların, rakibine karşı üstünlüğü göze çarpıyor.



İki takım şimdiye dek İstanbul'da 51 kez karşı karşıya gelirken, siyah-beyazlılar 29, bordo-mavililer ise 10 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 12 maçta ise eşitliği bozamadı.



İstanbul'da Beşiktaş 85, Trabzonspor ise 32 gol attı.



İSTANBUL'DAKİ LİG MAÇLARI



''Kara Kartallar'', İstanbul'da genel toplamdaki üstünlüklerini lig maçlarına da yansıttı.



Ligde iki takım arasında İstanbul'da toplam 34 maç oynandı. Bunların 18'ini Beşiktaş, 9'unu ise Trabzonspor kazanırken, 7 karşılaşma da berabere sonuçlandı.



Siyah-beyazlıların 57 golüne karşılık, bordo-mavililer 23 gol atabildi.



TRABZONSPOR, DEPLASMANDA SON 3 SEZONDA 2 KEZ KAZANDI



Beşiktaş, lig maçlarında İstanbul'da büyük üstünlük kurduğu Trabzonspor'a, evinde yaptığı son 3 sezondaki müsabakalarda ise 2 kez mağlup oldu.



Bordo-mavililer, BJK İnönü Stadı'nda 2005-2006 sezonunda 1-0, 2006-2007 sezonunda da 3-2'lik skorlarla galip geldi.



FARKLI SKORLAR



Beşiktaş, Trabzonspor karşısındaki en farklı skorlu galibiyetini 20 Kasım 1993'de İstanbul'da yapılan lig maçında 7-1'lik skorla aldı.



Siyah-beyazlılar ayrıca, 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında 5-0, 1994-1995 sezonunda da rakibini 4-0 yenerek, sahadan farklı skorlu galibiyetle ayrıldı.



Trabzonspor ise Beşiktaş karşısındaki en farklı skorlu galibiyetini 7 Ağustos 1988'de Serdar'ın jübile maçında 4-1'lik sonuçla elde etti.

