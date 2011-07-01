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Spor

BEŞİKTAŞ TOYOTA İLE SPONSORLUK ANLAŞMASINA VARDI  İSTANBUL (A.A) 

01 Temmuz 2011 21:33

-BEŞİKTAŞ TOYOTA İLE SPONSORLUK ANLAŞMASINA VARDI  İSTANBUL (A.A) - 01.07.2011 - Beşiktaş Kulübü, futbol takımı için otomotiv markası Toyota ile sponsorluk anlaşmasına vardı.  Toyoto'dan yapılan açıklamada, dünyanın lider otomotiv markası Toyota'nın Beşiktaş futbol takımı ile sponsorluk anlaşmasını 4 Temmuz Pazartesi günü imzalayacağı bildirildi. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören ile Toyota Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO'su Ali Haydar Bozkurt'un katılımıyla gerçekleştirilecek törenle sponsorluk anlaşması imzalanacak.

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