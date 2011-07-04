-BEŞİKTAŞ TOYOTA İLE İMZALARI ATTI İSTANBUL (A.A) - 04.07.2011 - Beşiktaş Kulübü, Toyota ile 3 yıllık sponsorluk sözleşmesi imzaladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen törende Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören ile Toyota Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO'su Ali Haydar Bozkurt 3 yıllık ana sponsorluk sözleşmesini imzaladılar. İmza töreninde konuşan Yıldırım Demirören, sponsorluğun önemine değinerek, ''Kendilerine teşekkür ediyorum. Sponsorluk çok önemli. Onları başımızın üstünde taşımak lazım. Bu anlaşmada bize yardımcı olan Yıldız Holding'e ve Ülker Grubu'na teşekkür ediyorum. Formada önden arkaya geçmeyi kabul ettiler. Bundan sonra önde Toyota, arkada Ülker olacak. Ülker bizimle devam ediyor. Kendilerini basketbola da bekliyoruz'' diye konuştu. Yıldırım Demirören, kulübün eski yöneticilerinden Celal Kolot'un bu anlaşmada katkısının bulunmadığını dile getirdi. Amatör branşlara destek olmak amacıyla sponsor arayışlarını sürdürdüklerini kaydeden başkan Demirören, ''Yıldız Holding'in çekilme kararından vazgeçeceğine inanıyoruz. Basketbola yatırımlar sürecek. Tüm amatör branşlara sponsorluk için arayışlarımız sürüyor. Sadece basketbol değil tüm amatör branşlar için yatırımlar yapılacak'' dedi. -BOZKURT: ''İNŞALLAH UĞUR GETİRİRİZ''- Toyota Pazarlama ve Satış A.Ş. Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt, otomobil satan firma olarak Türkiye'nin önemli kulüplerinden Beşiktaş'a sponsor olduklarını ifade etti. Bundan dolayı mutlu olduklarını vurgulayan Bozkurt, şöyle konuştu: ''Anlaşmanın hem Türk futboluna, hem Beşiktaş'a hayırlı olmasını diliyoruz. Toyota olarak geçtiğimiz yıllarda Valencia'ya sponsor olmuştuk. O yıl Valencia UEFA Kupası'nı, ardından Süper Kupa'yı kazandı. Ümit ediyorum bu yıl Toyota Beşiktaş'a uğur getirir ve bu yıl Avrupa'da kupayı alır ülkemize getirir.'' Yıldız Holding Kurumsal İletişim Genel Müdürü Zuhal Şeker de törene katıldı ve Beşiktaş'a desteklerinin devam ettiğini söyledi. Şeker, firma olarak hem futbola, hem de basketbola uzun süreli anlaşmalarla destek verdiklerini dile getirdi. Toplantı sonunda Başkan Yıldırım Demirören, Ali Haydar Bozkurt ve Zuhal Şeker Beşiktaş formalarıyla görüntü verdi.