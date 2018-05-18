Beşiktaş, Tosic transferini KAP'a bildirdi

Beşiktaş'ın, Dusko Tosic'in transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdiği belirtildi. Yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Dusko Tosic'in transferi konusunda Guangzhou R&F Football Club ile görüşmelere başlanmıştır" dendi. Beşiktaş'ın, Tosic transferinden 5 milyon Euro bonservis bedeli kazanacağı kaydediliyor.

Beşiktaş, Dusko Tosic’in Guangzhou R&F Football Club’a transferi için görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi. Kariyerinde Werder Bremen, Portsmouth, QPR gibi kulüpler de bulunan Tosic, ülkemize Gençlerbirliği formasıyla adım atmıştı. Başkent temsilcisinde 2015-16 sezonuna kadar forma giyen Sırp savunmacı, Temmuz 2015'te bonservissiz olarak Beşiktaş'a transfer oldu. Siyah-beyazlı kulüpte sol bekten ziyade savunmanın ortasında görev yapan Tosic, üst üste iki sezon kazanılan şampiyonlukta da pay sahibi oldu. Tecrübeli savunmacı bu sezon 36 maçta forma giyerken 5 gol attı, 1 de asist yaptı. Beşiktaş'ın Tosic transferinden 5 milyon Euro gibi bir bonservis bedeli kazanacağı kaydediliyor.

Tosic, formayı giydi

Dusko Tosic, Çin kulübü Guangzhou R&F'e imzayı attı.