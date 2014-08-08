Beşiktaş Töre'sini borsaya bildirdi!

Beşiktaş kulübü, milli futbolcu Gökhan Töre'nin transferi için Rusya'nın Rubin Kazan kulübü ve futbolcu ile 5 yıllık anlaşmaya vardığını borsaya bildirdi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, siyah beyazlı kulübün Gökhan Töre'nin transferi için 4 milyon 500 bin Euro bonservis bedeli karşılığında 5 yıllık anlaşmaya vardığı belirtildi.

KAP'ta yer alan açıklama şu şekilde:

"Futbolcu Gökhan Töre'nin transferi konusunda kulübü ve oyuncunun kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre Rubin Kazan'a 4 milyon 500 bin Euro transfer bedeli ödenecektir. Oyuncuya, 2014-2015 sezonu için 1 milyon 400 bin Euro garanti ücret ve 10 bin Euro maç başı ücreti, 2015-2016 sezonu için 1 milyon 500 bin Euro garanti ücret ve 10 bin Euro maç başı ücreti, 2016-2017 sezonu için 1 milyon 600 bin Euro garanti ücret ve 10 bin Euro maç başı ücreti, 2017-2018 sezonu için 1 milyon 700 bin Euro garanti ücret ve 10 bin Euro maç başı ücreti, 2018-2019 sezonu için 1 milyon 800 bin Euro garanti ücret ve 10 bin Euro maç başı ücreti ödenecektir."