Beşiktaş, Tolgay Arslan'la masaya oturuyor

Oğuzhan Özyakup ve Talisca'nın yokluğunda müthiş bir performans ortaya koyan Tolgay Arslan konusunda Beşiktaş aceleci davranıyor.

Siyah-beyazlılar, 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun menajerini önümüzdeki günlerde İstanbul'a çağıracak.



Fanatik'in haberine göre; tarafların bu temasında karşılıklı olarak şartlar konuşulacak.



Normalde gelecek sezonun Mayıs ayında sözleşmesi bitecek olan Tolgay'ın, Beşiktaş'ta devam etmeye sıcak baktığı öğrenilirken, yıllık maaşına zam yapılması bekleniyor.

Yeni teklif 2 milyon Euro

1 milyon 550 bin Euro kazanan yıldız futbolcunun ücretinin 2 milyon Euro seviyesine çekilmesi gündemde.



Yönetimin planı, Tolgay ile 2020'de bitecek bir mukavele imzalamak. Şartların oluşması halinde tarafların devre arasında yani Ocak ayında yeni sözleşme yapacağı öğrenildi.