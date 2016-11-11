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Spor

Beşiktaş, Tolgay Arslan'la masaya oturuyor

Avrupa kulüplerinin radarına giren Tolgay Arslan için, Beşiktaş harekete geçti

11 Kasım 2016 13:22

Oğuzhan Özyakup ve Talisca'nın yokluğunda müthiş bir performans ortaya koyan Tolgay Arslan konusunda Beşiktaş aceleci davranıyor. 

Siyah-beyazlılar, 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun menajerini önümüzdeki günlerde İstanbul'a çağıracak.

Fanatik'in haberine göre; tarafların bu temasında karşılıklı olarak şartlar konuşulacak.

Normalde gelecek sezonun Mayıs ayında sözleşmesi bitecek olan Tolgay'ın, Beşiktaş'ta devam etmeye sıcak baktığı öğrenilirken, yıllık maaşına zam yapılması bekleniyor.

 

Yeni teklif 2 milyon Euro

 

1 milyon 550 bin Euro  kazanan yıldız futbolcunun ücretinin 2 milyon Euro seviyesine çekilmesi gündemde.

Yönetimin planı, Tolgay ile 2020'de bitecek bir mukavele imzalamak. Şartların oluşması halinde tarafların devre arasında yani Ocak ayında yeni sözleşme yapacağı öğrenildi.

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