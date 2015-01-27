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Spor

Beşiktaş, Tolgay Arslan'a kavuştu

Beşiktaş Hamburg'dan renklerine bağladığı Tolgay Arslan, İstanbul'a geldi

27 Ocak 2015 01:09

Beşiktaş'ın yeni transferi Tolgay Arslan, İstanbul'a geldi!. Atatürk Havalimanı'nda basın ordusu tarafında karşılanan genç oyuncu, kısa bir açıklama yaptı.

Beşiktaş'a geldiği için çok mutlu olduğunu belirten Tolgay, kalbinin sesini dinlediğini söyledi: "Kendimi çok mutlu hissediyorum. Beşiktaş büyük bir kulüp. Dediğim gibi kalbim karar verdi."
 
Şampiyonluk için oynamayı dilediğini belirten Tolgay, transferi bitiren Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları'na da teşekkür etti.

Tolgay Arslan, Beşiktaş taraftarıyla buluşmak için sabırsızlandığını anlatarak, "Taraftarlarla karşılaşacağım için çok heyecanlıyım" ifadesini kullandı.
 

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