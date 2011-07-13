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Spor

BEŞİKTAŞ: TFF'YE İNANCIMIZ TAM İSTANBUL (A.A)

13 Temmuz 2011 01:07

-BEŞİKTAŞ: TFF'YE İNANCIMIZ TAM İSTANBUL (A.A) - 12.07.2011 - Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu, ''belirsizliğin sürdüğü şu günlerde Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) sorunları çözmek için alacağı kararların, ligin geleceğini ve marka değerini yönlendirip, yükselteceğine ve kulüp camialarını belirsizlikten çıkaracağına inançlarının tam olduğunu'' bildirdi. Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, dün TFF merkez binasında, federasyonun daveti ile gerçekleştirilen Kulüpler Birliği ortak toplantısında, Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav tarafından yapılan açıklamanın, siyah-beyazlı kulüp tarafından desteklendiği ve paylaşıldığı belirtilerek, şöyle denildi: ''Belirsizliğin sürdüğü şu günlerde TFF Yönetim Kurulunun sorunları çözmek için alacağı kararların Spor Toto Süper Lig'in geleceğini ve marka değerini yönlendirip yükselteceğine, temel değer olan kulüp camialarımızı belirsizlikten çıkartacağına, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Yönetim Kurulu olarak inancımız tamdır. Kulüpler Birliği Vakfı üyesi kulübümüzün, hukuk ve adalete duyduğu büyük güvenle camiamıza zorunlu duyurusudur.''

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