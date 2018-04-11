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Spor

Beşiktaş, Teleset Mobilya Akhisarspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL,(DHA) Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti

11 Nisan 2018 16:31

İSTANBUL,(DHA)

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig\'in 29\'uncu haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. İdmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon çalışmaları ve streching çalışması ile başladı. Top kontrolü ile pas çalışması, 5\'e 2 çalışması, kanat orta şut çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması ile devam etti. Antrenman taktik programının yer aldığı uygulamalar, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
Beşiktaş, hazırlıklarını yarın saat 12.00\'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve daha sonra özel uçakla İzmir\'e, karayolu ile de Manisa\'ya giderek kampa girecek.

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