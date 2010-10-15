-BEŞİKTAŞ TELAFİ PEŞİNDE İSTANBUL (A.A) - 15.10.2010 - UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı sonuçlar alan, ancak Spor Toto Süper Lig'deki son maçlarda puan kayıpları yaşayan Beşiktaş, yarınki Manisaspor maçında 3 puan hedefliyor. Kendi sahasındaki İstanbul Büyükşehir Belediyespor yenilgisinin ardından 5. haftada Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan ve son olarak 7. haftada deplasmanda Trabzonspor'a 1-0 mağlup olarak lider Bursaspor'un 6 puan gerisine düşen siyah-beyazlı takım, yarın Manisaspor ile yapacağı karşılaşmayı kazanarak son haftalardaki puan kaybını telafi etmek istiyor. Beşiktaş ile Manisaspor arasında saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Barış Şimşek yönetecek. -İSMİ DEĞİŞEN STATTA HEDEF GALİBİYET- Siyah-beyazlı takım, yapılan sponsorluk anlaşmasıyla ismi değişen statlarında galibiyet arayacaklar. Daha önce BJK İnönü adıyla rakiplerini konuk eden Beşiktaş, yarınki Manisaspor maçıyla birlikte FİYAPI İnönü Stadı'nda taraftarlarının önüne çıkacak. -SAKATLAR EN BÜYÜK SIKINTI- Beşiktaş'ta Manisaspor maçı öncesi teknik direktör Bernd Schuster'i en çok düşündüren konu sakat oyuncuların çokluğu oldu. Özellikle takımın yıldız oyuncuları Quaresma ve Guti'nin sakatlıkları nedeniyle takımdan uzak kalması, ardından da (A) Milli Takım forması altında Aurelio'nun sakatlanması Alman çalıştırıcıyı düşündürüyor. Bu oyuncuların yanı sıra Erhan Güven'in sakatlığı sürüyor. Bu arada Ekrem ve Fatih'in takımdan ayrı çalışmaları da takımın bir diğer sıkıntısı oldu. Hafta içi yapılan çalışmalarda sıkıntı olmaması halinde takımla çalışacağı yönünde açıklamalar yapılan Fatih'in henüz istenen seviyeye gelmediği ve yarınki maçta kadroda yer almayacağı öğrenildi. Sakatlığı süren Ekrem de kadroda yer almayacak. Öte yandan, hafta içindeki antrenmanda sakatlanan, ancak bugün takımla çalışan İsmail'in kadroda yer alacağı bildirildi. İstanbul'daki maçlarda kamp uygulaması yapmayan teknik direktör Schuster'in kadro konusundaki kararını yarın sabah vermesi bekleniyor. Yarın sakatlar dahil bütün oyuncuların tesislerde toplanacağı, kadroda yer almayacak oyuncuların normal çalışmalarını yapacağı, Manisaspor maçında forma giymesi beklenen futbolcuların ise ter idmanı gerçekleştireceği ifade edildi. Sakat oyuncuların çokluğu sonrası sezon başında sözleşmesi dondurulan, oynaması için gerekli işlemleri yapılan Alman futbolcu Fink'in de kadroda yer alması bekleniyor.