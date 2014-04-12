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Spor

Hakeme sinirlenen Beşiktaş Teknik Direktörü Slaven Bilic ağladı

Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Slaven Bilic, maçın hakemine sinirlenerek gözyaşı döktü

12 Nisan 2014 12:40

Torku Konyaspor ile sahasında karşılaşan Beşiktaş Teknik Direktörü Slaven Bilic, maçın hakemi Çağatay Şahan'ın verdiği kararlara sinirlenirken, 90+3 de gelen beraberlik golünün ardından gözyaşlarına hakim olamadı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Slaven Bilic, karşılaşmanın hakemi Çağatay Şahan'ın verdiği kararlara tepki gösterirken, takımının 0-1 öndeyken 90+3'te gelen beraberlik golünün ardından yedek kulübesinde bir süre gözyaşı döktü. Beşiktaşlı futbolcuların sakinleştirmeye çalıştığı Bilic, futbolcusu Dany'nin kolunda soyunma odasına gitti.

 

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