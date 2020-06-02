Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, son maçlarda genç isimleri sahaya süreceği iddialarına yanıt verdi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, gençlere şans vereceği yönündeki söylentilere “Her maçı kazanmak için sahaya çıkacağız. Hedefimiz 24 puan” dedi.

12 Haziran’da start alacak maçlar öncesi Beşiktaş, vites yükseltti. Antrenmanlarda gaza basan siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Sergen Yalçın, genç futbolculara daha çok forma şansı vermeye hazır.

Ancak Yalçın, yakın çevresine kalan 8 haftada lige pek asılmayacağı yönünde yaratılan algıdan rahatsız olduğunu belirtti. Deneyimli hoca, “Elbette kadroya bazı genç futbolcularımızı dahil edeceğiz ama tek hedefimiz kazanmak olacak. Kalan 8 haftada 24 puan toplayacak gücümüz var. 8'de 8 yaparak ligi ilk sıralarda bitirmeyi istiyorum” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş, kalan 8 haftada sırasıyla Antalyaspor, Denizlispor (D), Konyaspor, Kayserispor (D), Kasımpaşa, Yeni Malatya (D), Fenerbahçe ve Gençlerbirliği'yle (D) karşılaşacak.