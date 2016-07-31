Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: İstediğimiz seviyede değiliz

Avusturya kampının son gününde Eibar ile yaptığı hazırlık karşılaşmasını 3-0 kazanan Beşiktaş'ta, maçın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan teknik direktör Şenol Güneş, henüz istedikleri seviyenin altında olduklarını belirterek, "Eksiklerimiz var, sorunlarımız var. Şu anda düşündüğümüz seviyenin çok gerisindeyiz. Oyuncu sayısı olarak da, oyun performansı olarak da geriden gidiyoruz." dedi.

Eksiklerine rağmen oyuncuların gayretinin iyi olduğunu kaydeden tecrübeli teknik adam, "Oyuncularım İstanbul'da ve burada güzel çalıştı. Hiçbir sorun olmadan ellerinden gelen gayreti gösterdiler. Yoğun antrenman programı oldu. Hazırlık maçları da yaptık. Lig ve Şampiyonlar Ligi için çok gerideyiz ama zaman var. Takım kadrosu şekillendiğinde genel durumu değerlendiririz." ifadelerini kullandı.

En iyi kadroyla en iyi sonuçları almaya çalışacaklarını kaydeden Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hiçbir oyuncumun gitmesini istemediğimi söyledim. Karar mercii ben değilim. Teknik olarak bilgileri yönetime ve başkana aktardım. Ben elimizdeki oyuncuları tutup, oynamayanları vermek isterim. Yönetim de en iyi transfer için elinden geleni gösteriyor."

Tecrübeli teknik adam, Avusturya kampına gelmesine rağmen antrenmanlara katılmayan Jose Sosa'yı da kaybetmeyi istemediğini ancak oyuncunun kararına da saygı duyacağını dile getirdi.

Sosa'nın en azından antrenmanda olması gerektiğine dikkati çeken Şenol Güneş, şunları kaydetti:

"Sosa'yı kaybetmek istemem ama davranışını doğru bulmadığımı söylemeliyim. Antrenmana çıkar, gider veya kalır. Benimle ilgili konu değil. Ben bu kulübün sahibi değilim, çalışanıyım. Burada elde ettiği başarının karşılığı olarak Şampiyonlar Ligi'nde olması gerekir. Gitmek için sebepleri varsa, onları yönetimle konuşur. Yönetim uygun görürse ki başkanın söylediğini aktarıyorum; 'asla böyle bir şey olmayacak, futbol hayatı biter, gitmeyecek', benim bildiğim o."

"Gomez'in gitmesi dünyanın sonu değil"

Eurosport'taki habere göre, takımdan ayrılan Mario Gomez'in kararına değinen Güneş, bunun dünyanın sonu olmadığını söyledi.

Bir oyuncunun gidip gitmeyeceğinin kendi kararı olduğunu vurgulayan siyah-beyazlı takımın çalıştırıcısı, 'Saygı duyarım ama mazeret doğru değil. Demek ki tercihini kullandı. Olaylar olmadan önce düşündü ki kulüple anlaşmadı. 'Niye gitti?' demek doğru değil. Geldi, gelişme kaydetti, kulübe katkı yaptı. Bize geldiğinde pişmanlık duymadı. İnşallah gittiği yerde de duymaz. Kalmasını isterdim. Gitti diye de dünyanın sonu değil. Başka oyuncular var, gelecek oyuncular var." diye konuştu.

Şenol Güneş, transferde adı geçen Mario Balotelli ile ilgili ise kendisinin hiçbir olumlu görüş bildirmediğini belirtti.

Kampa getirilen genç oyuncuların performansını değerlendiren Güneş, bu futbolcuların yetenekli olduğunu ancak henüz Şampiyonlar Ligi seviyesinde bulunmadıklarını ifade etti.

Şu anda eksik oyuncuların olduğunu hatırlatan Şenol Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ne yapacağım, bağırıp çağırmaktansa var olan oyunculardan çıkarmaya çalışıyoruz. Genç takım oyuncularının yetenekleri var ama Şampiyonlar Ligi için hiçbir oyuncumuz yok. Hatta kadromuzda bulunan birçok oyuncu da bu konuda sıkıntı olabilir, gidebilir. İdeal Şampiyonlar Ligi kadrosu farklı bir kadrodur. Ben teknik konuşurum, o zaman en iyisini istersin. 4 forvet oyuncusu olacak, dördü de birbirinden farklı olacak ama şartlara baktığınızda düşündükleriniz gerçekleşmeyebilir."