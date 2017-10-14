T24 LogoT24 Logo
Spor

Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş: "Konuşacak değil, çalışacak zamana ihtiyacımız var"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Gençlerbirliği maçının ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi

14 Ekim 2017 01:46

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Gençlerbirliği maçının ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi.
Tecrübeli çalıştırıcı, \"Bugün kazanmak için geldiğimiz bir karşılaşmada maçı kaybederek dönüyoruz. Üç puan kayıpla dönüyoruz ve bu bizim için üzüntü verici. Oyuna yavaş başladık ve tempolu, hızlı oynamayınca rakip bunu iyi kullandı. Yediğimiz ilk golde savunma anlayışıyla beraberliğe razıyken böyle bir gol atmaları onları biraz daha dirençli hale getirdi. İkinci yarı on kişi kaldığımızda daha etkili ataklar ve pozisyonlarımız vardı. Maçın başından itibaren temposuz oynamanın zararlarını gördük. 45 dakikada etkili atağımız yoktu. Bugün kendi oyunumuzun altında oynayınca malesef kaybettik. Bugün Gençlerbirliği maçı oynadı. Şimdi Monaco maçına hazırlanacağız. Yorumlara saygılıyım. Şimdi bizim konuşacak değil çalışacak zamana ihtiyacımız var. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Şenol Güneş\'in açıklamaları

HABER - KAMERA: ERCAN ATA - ANKARA / DHA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Beşiktaş Teknik DirektörüGüneş GençlerbirliğiTecrübeliOyunaYediğimizMaçınBugünBugün GençlerbirliğiMonacoYorumlaraDÖKÜMÜGüneşKAMERA ERCAN ATAANKARADHA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24