Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş: "Gol vuruşlarında eksik kaldığımız için farklı skor olmadı"

\"Taraftarlar, aile havası oluşturdular\"

\"Bayern Münih maçında hedeflerimiz suya düştü\"

\"Bizim için öncelik lig\"

\"Beşiktaş büyük hedefleri olan bir takım\"

\"Dedikodulardan sıkıldım\"

Ali Danaş / İstanbul,(DHA) -

Spor Toto Süper Lig\'in 25\'inci haftasında Beşiktaş, Gençlerbirliği\'ni 1-0 yendi. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, gol vuruşlarında eksik kaldıkları için farklı galibiyet alamadıklarını söyledi. Güneş, \"Oyun üstünlüğümüz skor farkına ulaşamadı. Tamamen oyuna hakimdik. İlk yarıda iki hata yaptık, çok pozisyona girdik. Final paslarında ve gol vuruşlarında eksik kaldığımız için farklı skor olmadı\" dedi.

Süper Lig\'in 26\'ncı haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacakları mücadeleyi hatırlatan Şenol Güneş, \"Maç maç gidiyoruz. Rakiplerin ne yaptığı da önemli. Geriye değil, öne bakmak durumundayız. İki haftada sıralamada yer değiştirdik ama henüz öne geçmedik. Öne geçip, yarışı bu şekilde bitirmek istiyoruz\" diye konuştu.

\"TARAFTARLAR, AİLE HAVASI OLUŞTURDULAR\"

Siyah-beyazlı taraftarların desteği ile ilgili konuşan Güneş, \"Böyle bir atmosferde rakip de ev sahibi takım da iyi oynamalıydı. Öyle de oldu. Taraftarlar, aile havası oluşturdular. İnşallah öyle devam eder\" dedi.

\"BAYERN MÜNİH MAÇINDA HEDEFLERİMİZ SUYA DÜŞTÜ\"

Şampiyonlar Ligi son 16 Tur ilk karşılaşmasında Bayern Münih\'e 5-0 yenildiklerini ve bu kulvarda hedeflerinin bittiğini ifade eden Şenol Güneş, \"Avrupa\'da oynayan takımın önceliği Avrupa olmalı. Bayern Münih maçına kadar önceliği Avrupa\'ya verdik. Bu karşılaşmaya kadar iyi sonuçlar aldık. Bayern Münih maçında hedeflerimiz suya düştü. Bizim için öncelik lig. Avrupa\'yı önemsediğimize dair eleştiriler de oldu. Bu gayet normal. Bayern Münih maçında hedefi böyle kaybetmek Türkiye ve Beşiktaş için iyi olmadı. En azından kafa kafaya oynamak istiyorduk\" şeklinde konuştu.

\"BEŞİKTAŞ BÜYÜK HEDEFLERİ OLAN BİR TAKIM\"

Şenol Güneş, Oğuzhan Özyakup\'u fazla tercih etmemesiyle ilgili soruya şu şekilde yanıt verdi: \"Oğuzhan da Vagner Love da Caner de bizim oyuncumuz. Herkes takımın parçası. Beşiktaş büyük hedefleri olan bir takım. Oyuncuların da hedefleri büyük olmalı. Zaman zaman iyi oynayan oyuncuların kötü oynadıkları olur. Burada mühim olan birlikte bunu taşımaktır. Yeteneğini, karakterini ve gücünü sahada kullanıyorsa hepimizin konuşma hakkı olur ama bunu eksik kullanırsak konuşacak bir şey kalmaz.\"

\"DEDİKODULARDAN SIKILDIM\"

Tecrübeli teknik adam, Gençlerbirliği\'nin kullandığı tacı engellediği yönünde Ümit Özat\'ın eleştirileriyle ilgili soruyu şöyle yanıtladı: \"Kimseye kullandırmamak benim görevim değil. Vagner Love\'ın geriye dönmemesini kabul etmiyorum. Hücumda kaldı. Onunla uğraşıyordum. Dedikodulardan sıkıldım. Lafları başka yere taşımak doğru değil.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Şenol Güneş\'in açıklamaları

