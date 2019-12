-BEŞİKTAŞ: TEK YETKİLİ HAVUTÇU İSTANBUL (A.A) - 17.03.2011 - Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Tayfur Havutçu'nun sezon sonuna kadar siyah-beyazlı takımın başında görev yapacağını açıkladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Bernd Schuster'in ayrılmasıyla siyah-beyazlı takımın teknik direktörlüğü için birçok ismin basında yer aldığı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı: ''Yönetim kurulumuzun teknik direktör tercihi ile ilgili kararı çok net ifade edilmiş olmasına rağmen, teknik direktörümüz Sayın Tayfur Havutçu'nun göreve gelmesiyle birlikte gerek bu sezon, gerek gelecek sezon ile ilgili çok sayıda yerli ve yabancı teknik direktör adaylarının isimlerinin birbiri ardına basında sıralanmasını, bazılarıyla görüşülüp hatta bazılarıyla anlaşılmış olduğu hususundaki sözde haberleri hayretle izlemekteyiz. Bunun yanı sıra, yerli ve özellikle yabancı oyuncularımızın takımdan ayrılmak arzusunda oldukları konusundaki gerçek dışı haberleri de yine hangi amaca hizmet ettiğini anlamakta güçlük çekerek kaygıyla takip etmekteyiz. Durumun yeterince idrak edilememiş olma olasılığından yola çıkarak şu hususu tekrar belirtmek isteriz ki; sezon sonuna kadar futbol takımımızın başında teknik direktör Sayın Tayfur Havutçu tek yetkili olarak görev yapacak. Gerek kendisinin çalışma konsantrasyonunu, gerek oyuncularımızın kalan maçlara motivasyonunu bozmaya yönelik bu tür maksatlı, spor haberciliğinden uzak, masa başı haberlere yönetim kurulumuz en sert tepkiyi vermeye devam edecektir.'' -HAVUTÇU: HEDEFİMİZ LİGİ EN İYİ SIRADA BİTİRMEK Takımının bugünkü antrenmanı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Havutçu, kendilerini bu göreve getiren kulüp başkanı Yıldırım Demirören ve yönetim kuruluna teşekkür ederek, ''Bize güvendiler ve görevi teslim ettiler. Biz de en iyi şekilde görevimizi yerine getireceğimize inanıyoruz'' dedi. Kalan süreçte ilk hedeflerinin ligi en iyi şekilde bitirmek olduğunu kaydeden genç teknik adam, ''Hedef, ligde kalan 9 maçı en iyi şekilde tamamlayarak, sıralamada iyi bir yerde kalmak. Bunun yanında Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyoruz. Bu hedeflerimizi de futbolcular, teknik heyet ve taraftar olarak bütünleşerek sağlayabiliriz. Şu an önümüzdeki Kayserispor maçı çok önemli. İyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. İyi başlayıp arkasını getirmek istiyoruz'' diye konuştu. -YABANCI OYUNCULARIN TAVRI- Schuster'in ayrılmasının ardından yabancı oyuncuların düşünceleri konusundaki soruyu yanıtlayan Tayfur Havutçu, şunları söyledi: ''Dün yaptığımız toplantının yanı sıra bireysel gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde bizim belirttiğimizi onlar da söylediler. Futbolun doğasında olan olaylar bunlar. Başarısızlık varsa ilk fatura hocaya kesiliyor. Schuster kendisi görevini bıraktı. Bu arkadaşlar da bunun bilincinde. Bundan sonraki 2 aylık süreçte Beşiktaş'a en iyi şekilde faydalı olacaklarını belirttiler.'' -''SCHUSTER DE TAKIMA KATKI YAPMIŞTIR''- Tayfur Havutçu, takımın eski teknik direktörü Bernd Schuster'in de takıma katkıda bulunduğunu dile getirdi. Siyah-beyazlı takımın çalıştırıcısı, takımda huzursuzluk diye bir şeyin olmadığını vurgulayarak, ''Futbol netice oyunu. Netice gelmediği zaman böyle şeyler gündeme geliyor. Ama sezon başı her şey çok güzeldi. Bu sırada neticeler de iyiydi. Bu tür sıkıntılardan bahsedilmiyordu. Neticeler geldiği zaman her şey çok güzel oluyor'' dedi. Havutçu, bu sezon kendileri için en önemli noktanın Avrupa kupalarına katılmak olduğunu ifade ederek, ''Futbolcularımız da bunun bilincinde. Bu kadronun bunu başaracağına inanıyoruz. Onlara güveniyoruz. Bundan endişemiz yok'' diye konuştu. Takımın başına getirilmesi konusundaki soruyu ise genç çalıştırıcı, ''15 senedir bu kulübün içindeyim. İyi izler bırakmışız ki layık gördüler. İnşallah hayırlı işler olur'' diye yanıtladı. Schuster konusundaki soruları yanıtlayan Havutçu, ''Varsayımlar üzerine konuşmak istemiyorum. Bizden önce görev yapan Schuster'e haksızlık olur. Gidenin arkasından konuşmak olmaz. O'nun da bize kattığı şeyler vardır. Şimdi önümüzdeki sürece bakıyoruz'' diye konuştu. -''MAĞLUBİYETİ KABUL ETMEYEN TAKIM YARATACAĞIZ''- Schuster'in ardından takımda ne gibi değişiklikler olacağı yönündeki soruyu ise Tayfur Havutçu, şu şekilde yanıtladı: ''Kazanmak için mücadele eden, mağlubiyeti kabul etmeyen bir takım yaratmak istiyoruz. Futbol mücadele oyunu. Mücadeleyi rakibinize gösteremezsiniz kaliteniz ortaya çıkmıyor. Futbolcularla aramızdaki konuşmalarda da bu olay dile getiriliyordu. Önce kora kor mücadele edeceksiniz ki kalite ortaya çıksın. Mücadele edeceğiz, ondan sonra da kalitemizi ortaya çıkaracağız.'' Sakatlar konusunda da bilgiler veren Havutçu, ''İbrahim Toraman'ın iki gün önce idmanda ameliyatlı bölgesine darbe geldi. Bugün koşu yapacak. İsmail ise bugün özel çalışmadan sonra taktik idmanda bizimle beraber olacak'' dedi. Takımın başına geçmesinin ardından camianın tepkisi konusundaki soruyu ise siyah-beyazlı takımın yeni çalıştırıcısı, ''Bütün camiadan olumlu tepkiler geliyor. Bizlere güvenleri var. Bu güveni boşa çıkarmak istemiyoruz. Var gücümüzle bu süreci geçireceğiz'' şeklinde yanıtladı.