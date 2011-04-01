-BEŞİKTAŞ TAYFUR HAVUTÇU İLE SERİ PEŞİNDE İSTANBUL (A.A) - 01.04.2011 - Spor Toto Süper Lig'de yarın Sivasspor'un konuğu olacak Beşiktaş, yeni teknik direktörü Tayfur Havutçu yönetiminde yakaladığı havayı sürdürmeyi hedefliyor. Genç teknik adam Havutçu yönetiminde ilk maçta Kayserispor'u özellikle ikinci yarıdaki güzel oyunla 4-2 yenen siyah-beyazlı ekip, yarın Sivasspor ile yapacağı maçı da kazanarak, hem galibiyet serisi yakalamayı hem de ilk 4 içinde yer alacak şekilde iddiasını sürdürmeyi amaçlıyor. Sivasspor ile Beşiktaş arasındaki karşılaşma yarın saat 16.00'da 4 Eylül Stadı'nda oynanacak. Mücadeleyi hakem Bünyamin Gezer yönetecek. -ÖNEMLİ EKSİKLER VAR- Beşiktaş'ta Sivasspor maçı öncesi önemli eksikler bulunuyor. Sakatlığı nedeniyle antrenmanlarda takımdan ayrı kalan ve Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantepspor ile yapılacak maç düşünülerek riske edilmeyecek Guti, Sivasspor karşısında forma giymeyecek. İspanyol oyuncunun yanı sıra Kayserispor karşısında gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düşen kaleci Rüştü ve genç oyuncu Necip de yarınki maçta takımlarını yalnız bırakacak. Rüştü'nün yokluğunda kalede Cenk'in, Necip'in yerine ise Mehmet Aurelio'nun görev yapması bekleniyor. -3 OYUNCU CEZA SINIRDA- Siyah-beyazlı takımda, Sivasspor maçı öncesi 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Takımlarının daha önceki maçlarında 3'er sarı karta ulaşan Ernst, İsmail ve Nobre yarınki maçta sarı kart gördükleri takdirde cezalı duruma düşecek. -ALMEİDA FORM TUTMAYA BAŞLADI- Devre arasında takıma katılan, ancak takıma beklenen katkıyı yapamayan Portekizli futbolcu Almeida'nın Kayserispor maçındaki skorer futbolu Sivasspor maçı öncesi teknik heyeti sevindirdi. Transferinin ardından sadece kupada gol atma başarısı gösteren Almeida, Kayserispor karşısında sonradan oyuna girmesine rağmen attığı 2 golle takımının galibiyetinde büyük rol oynadı. Almeida'nın yanı sıra Kayserispor mücadelesinde güzel bir gol atan ve yaptığı asistlerle göz dolduran Quaresma da yarınki maçta takımın en büyük kozlarından biri olacak. Bu arada, siyah-beyazlı ekip, Sivasspor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Beşiktaş kafilesi, akşam saatlerinde Sivas'a gidecek.