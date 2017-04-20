Beşiktaş tarih yazmak istiyor

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final 2. maçındasahasında O.Lyon'u konuk edecek. İlk maçı 2-1 kaybeden siyah beyazlılara 1-0'lık veya 2 farklı galibiyet turu getirmek için yetecek.

Karşılaşma saat 22.05'te Vodafone Arena'da oynanacak. Maç TRT'den canlı yayınlayacak. Mücadeleyi Sırp Milorad Mazic yönetecek.

Beşiktaş, rakibini elediği takdirde tarihinde ilk kez yarı finale yükselecek ve 4 yıl sonra bir Türk takımı organizasyonda yarı final oynamaya hak kazanacak. En son 2012-13'te Fenerbahçe, yarı finalde Benfica'ya elenmişti.

1-0 Beşiktaş'a yeter

Deplasmandaki maçtan 2-1 mağlup ayrılan Beşiktaş, rövanşta rakibini 1-0 yenerse yarı finale adını yazdıracak.

Siyah-beyazlı takım, iki farklı galibiyetlerde de tur atlayan ekip olacak. Karşılaşmanın normal süresi 2-1 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle bitmesi halinde, maç uzatmaya gidecek. Uzatmada skorda değişiklik olmazsa yarı finale yükselecek takımı, penaltı atışları belirleyecek.

Beşiktaş'ın gollü tek farklı galibiyetlerinde Olympique Lyon, yarı finale yükselme hakkı elde edecek. Beraberlik veya Olympique Lyon'un galibiyeti halinde Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne veda edecek.

Beşiktaş, Arena'da gol bulmakta zorlanmıyor

Siyah-beyazlı takım, Avrupa kupalarındaki son 5 maçtaki golcü özelliğini, Olympique Lyon karşısında da kullanarak tur arayacak. Yarı final için gol veya gollere ihtiyaç duyacak Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son 5 maçta 11 gol kaydetti. Siyah-beyazlı ekip, son 5 maçta rakip fileleri havalandırsa da kalesini de gole kapatmayı başaramadı. Beşiktaş, bu 5 maçta 6 gol yedi.

Beşiktaş'ta Quaresma eksikliği

Şenol Güneş, sakatlıkları bulunan Ricardo Quaresma ve Adriano'nun olmaması halinde kadroda da yine arayışa girecek.

Sakatlığı nedeniyle ilk maçta görev alamayan Quaresma'nın yarınki mücadelede de olmaması halinde Ryan Babel yine orta sahanın sağında karşılaşmaya başlayacak. Tecrübeli teknik adam, Adriano'nun yokluğunda ise savunma kurgusunda bazı değişikliklere gidecek. Güneş, Adriano'nun oynamaması halinde savunmanın göbeğini Necip Uysal-Mitrovic ikilisinden oluşturup, Tosic'i yine sol bekte görevlendirecek.