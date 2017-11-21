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Spor

Beşiktaş tarih yazdı; üst turu garantiledi!

İlk yarıda atılan gollerle Porto ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş gruptan lider olarak çıkmayı garantiledi

21 Kasım 2017 23:56

Şampiyonlar Ligi G grubu 5. hafta maçında Porto'yu evinde ağırlayan Beşiktaş, Portekiz temsilcisi ile 1-1 berabere kaldı. Siyah beyazlılar 5. haftada gruptan lider çıkmayı garantileyen ilk Türk takımı olarak tarihe geçti.

Maça hızlı başlayan siyah-beyazlılar ilk yarım saat içinde yerinde savunma yaparak Porto'nun hücumlarını engelledi ve  kanatlardan açtıkları ortalarla Porto savunmasını zor durumda bıraktılar.

Beşiktaş'ın savunması 29. dakikada açık verdi ve Felipe deplasmanda Porto'yu öne geçirdi.

Oyun disiplini ve hücumdan vazgeçmeyen Beşiktaş 41. dakikada Talisca ile golü buldu.

Yüksek pas alan Cenk Tosun savunmadan kurtuldu ve içeri sokuldu yerden pasında tamamlayan isim Talisca beraberlik golünü atan isim oldu

Mücadele bu skorla sona ererken Beşiktaş gruptan lider olarak çıkmayı garantiledi.

Pepe savunmadaki performansı ile Aboubakar'a göz açtırmazken, Quaresma, Talisca, Tolgay ve Cenk hücumda etkili oldu.

Tosic sakatlık geçirdi

 İlk yarıda Pepe ile uyumu dikkat çeken ve başarılı bir performans sergileyen Tosic, sakatlığı nedeniyle ikinci yarıya çıkamadı.

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