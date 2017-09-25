Beşiktaş tarih yazdı!

Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda ikinci haftada Leipzig'i evinde Babel ve Talisca'nın golleriyle 2-0 mağlup eden Beşiktaş, ilk kez bir Alman takımını yenerek kendi; Şampiyonlar Ligi gruplar seviyesinde 2 maç üst üste galip gelen ilk Süper Lig takımı olarak Türkiye adına tarih yazdı.

İlk hafta sonunda Porto’yu 3-1’le geçen Beşiktaş, ikinci haftada RB Leipzig'i de 2-0 mağlup ederek grupta 2 hafta sonunda puanını 6'ya yükselterek lider konumunu korudu.

Porto ise deplasmanda Monaco'yu 3-0 mağlup etti. Portekiz ekibine galibiyeti getiren golleri Vincent Aboubakar (2) ve Miguel Layun kaydetti.

Karşılaşmadan önemli anlar

'1 Karşılaşmaya Leipzig başladı.

'11 Maça müthiş başlayan Beşiktaş, Cenk Tosun'un bireysel çabasıyla zorladığı pozisyonda Babel'in vuruşuyla golü buldu! 1-0.

'32 Timo Werner, yerini Klostermann'a bıraktı.

'43 Quaresma'nın trivelayla yaptığı nefis ortada Talisca, Porto'da olduğu gibi kafayla bitirdi: 2-0.

İlk yarı sonra erdi.

'46 Karşılaşmanın ikinci yarısı, Cenk Tosun'un santrasıyla başladı.

'60 Stat ışıklarında yaşanan sorun nedeniyle karşılaşmaya ara verildi.

Stat aydınlanmasında yaşanan sorun nedeniyle iki takım oyuncuları soyunma odasına gitti.

Elektrikler geldi, karşılaşma devam ediyor. Beşiktaşlı taraftarlar, müthiş kurtarışlar yapan Fabri'ye tezahürat yapıyor.

'71 Karşılaşma, elektrik arızasından dolayı verilen aranın ardından yeniden başladı.

Beşiktaş'ta Medel'in yerine Necip Uysal oyuna dahil oldu.

Karşılaşma sona erdi.