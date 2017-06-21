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Spor

Beşiktaş taraftarının "Üçlüsü" dünyanın en iyileri arasında!

Fransız dergisinin yayımladığı listede Türkiye'den yalnızca Beşiktaş taraftarı yer aldı

21 Haziran 2017 17:17

Fransız dergisi France Football, "En iyi 10 tezahürat" başlıklı bir liste yayımladı. Yayımlanan listede, Beşiktaş taraftarının "üçlüsü" 7. sırada yer aldı.

Beşiktaş taraftarının ırkçılığa karşı "sessiz tezahürat" sonrası "üçlü"sü

Fransız dergisinin Beşiktaş'a 7. sıradan yer verdiği listenin 3'üncü sırasında Athletic Club taraftarlarının "Toujours on va Gagner" tezahüratı, 2'nci sırada Roma taraftarının "Roma Roma Roma!" tezahüratı ve ilk sırada Liverpool, Celtic ve Borussia Dortmund taraftarlarının söylediği "You'll never walk alone" tezahüratı yer aldı.

 

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