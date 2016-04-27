Beşiktaş taraftarının alarm veren defansa gönderme yaptığı ilk 11 tweeti paylaşım rekoru kırıyor

Son dönemde defans bölgesinde büyük sorunlar yaşayan Beşiktaş'la ilgili bir taraftarın attığı tweet sosyal medyada gündem oldu. Taraftarın, evinde Kayserispor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ın hayali ilk 11'ini sayarken defans için yaptığı yorum çok sayıda takipçi tarafından paylaşıldı.

Beşiktaşlı taraftarın gündem olan tweeti şöyle:

Kısa zamanda 2 binin üzerinde retweet alan paylaşım sonrası yapılan yorumlardan bazıları ise şu şekilde:

@nuricivek: Abi bu tweet yürür öyle bi yürürki.. Düşünemiyorum bile nasıl yürüyeceğini

@santii_smtshn: Bu efsaneyi arsivine al

@aybrkyldzhn: İlk 5 son Derece dogru

@Only1903: İşiniz Allah'a kaldıysa...

@TheLevent89: İbretlik tespit, tebrik ederim

@EserUsanmaz: 10 yil yürür bu twit