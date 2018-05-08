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Spor

Beşiktaş taraftarından tepki: Devlet Bahçeli, Devlet Bahçeli, sen de mi oldun Fenerbahçeli!

Siyah-beyazlılar, Devlet Bahçeli aleyhine tezahüratlarda bulundu

08 Mayıs 2018 01:37

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Kayserispor'u ağırladı. 

Siyah-beyazlı taraftarlar, maç sırasında Beşiktaş taraftarı oluşuyla bilinen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye tepki gösterdi. Taraftarlar, "Devlet Bahçeli, Devlet Bahçeli; sen de mi oldun Fenerbahçeli" şeklinde tezahüratlarda bulundu.

Ne olmuştu?

Olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin yarıda kalmasının ardından maçın kaldığı yerden oynaması kararı çıkmış, Devlet Bahçeli ise maça çıkmayı reddeden Beşiktaş'ın sahaya çıkması gerektiğini savunmuştu.

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