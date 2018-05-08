Beşiktaş taraftarından tepki: Devlet Bahçeli, Devlet Bahçeli, sen de mi oldun Fenerbahçeli!

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Kayserispor'u ağırladı.
Siyah-beyazlı taraftarlar, maç sırasında Beşiktaş taraftarı oluşuyla bilinen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye tepki gösterdi. Taraftarlar, "Devlet Bahçeli, Devlet Bahçeli; sen de mi oldun Fenerbahçeli" şeklinde tezahüratlarda bulundu.
Ne olmuştu?
Olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin yarıda kalmasının ardından maçın kaldığı yerden oynaması kararı çıkmış, Devlet Bahçeli ise maça çıkmayı reddeden Beşiktaş'ın sahaya çıkması gerektiğini savunmuştu.