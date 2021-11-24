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Spor

Beşiktaş taraftarından Sergen Yalçın’a destek

Ajax karşısında 2-1 mağlup olan Beşiktaş’ta taraftarlar maçın ardından takıma ve Sergen Yalçın’a büyük destek verdi. Siyah-beyazlılar takımı alkışlarken “Sergen takımı ayağa kaldır” tezahüratı yaptı

24 Kasım 2021 22:54

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5’inci maçında Beşiktaş sahasında Ajax’a 2-1 mağlup oldu.

Beşiktaş’ın Ajax’a mağlup olduğu karşılaşmanın sonrasında siyah-beyazlı taraftarlardan teknik direktör Sergen Yalçın’a destek geldi. Karşılaşmanın son dakikaları ve maç sonrasında Sergen Yalçın lehine tezahüratlarda bulunan taraftarlar, Sergen Yalçın’dan takımı tribünlere getirmesini istedi.

Yalçın, taraftarı selamlamak için tekrardan yeşil zemine gelirken, taraftarlar ‘Sergen takımı ayağa kaldır’ yönünde uzun süre tempo tuttu.

 

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