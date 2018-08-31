T24 LogoT24 Logo
Spor

Beşiktaş taraftarına deplasman yasağı

İSTANBUL / DHA Bursa İl Spor Güvenlik Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre; Süper Lig'in 4'üncü haftasında Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak olan Bursaspor-Beşiktaş mücadelesinde siyah-beyazlı taraftarlar yer alamayacak

31 Ağustos 2018 14:18

İSTANBUL / DHA

Bursa İl Spor Güvenlik Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre; Süper Lig\'in 4\'üncü haftasında Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu\'nda oynanacak olan Bursaspor-Beşiktaş mücadelesinde siyah-beyazlı taraftarlar yer alamayacak.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle;
\"Bursa İl Spor Güvenlik Kurulu tarafından 14.08.2018 tarihinde alınan karar doğrultusunda, 2 Eylül Pazar günü Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu\'nda oynanacak olan Bursaspor – Beşiktaş müsabakasını taraftarlarımızın stadyumda izleyemeyeceğine yönelik karar alınmıştır.\"

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA BursaSpor Güvenlik KuruluSüper LigBursa Büyükşehir Belediye StadyumuBursasporBeşiktaşSiyahbeyazlıEylül PazarBursasporBeşiktaş
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24