Beşiktaş taraftarına deplasman yasağı

İSTANBUL / DHA

Bursa İl Spor Güvenlik Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre; Süper Lig\'in 4\'üncü haftasında Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu\'nda oynanacak olan Bursaspor-Beşiktaş mücadelesinde siyah-beyazlı taraftarlar yer alamayacak.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle;

\"Bursa İl Spor Güvenlik Kurulu tarafından 14.08.2018 tarihinde alınan karar doğrultusunda, 2 Eylül Pazar günü Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu\'nda oynanacak olan Bursaspor – Beşiktaş müsabakasını taraftarlarımızın stadyumda izleyemeyeceğine yönelik karar alınmıştır.\"