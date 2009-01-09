Beşiktaş taraftarı Yusuf transferine tepkili





Trabzonspor'a transfer olması beklenen Bursasporlu oyuncu Yusuf Şimşek'in, dün gece Beşiktaş ile anlaşmasına, siyah beyazlı taraftarlardan büyük tepki geldi.



Forumlarda bu transferi değerlendiren taraftarlar, Beşiktaş yönetimine büyük tepki gösterirken, gelecek vaadeden genç oyuncu Aydın Karabulut'un da Bursaspor'a verilecek olmasına veryansın ettiler.





İşte bazı taraftarların isyan dolu mesajları:



Baba Kartla:



Yusuf Beşiktaş'a hayırlı olsun...

Alanın da Allah belasını versin... Bu kadar olur...



Nedim Hancer:



Denizli geldi eyvallah dedik,

UEFA gitti eyvallah dedik,

Paralar çöpe gidiyor eyvallah dedik,

Takım yıllardır kötü gidiyor eyvallah dedik...



AMA ARTIK YETER!!! AYDIN GİBİ GENÇ BİR YETENEGİ, 33'lük Bursalı Yusuf'a degişiyorsanız, BU SEFER EYVALLAH DEMİYORUZ!!!



Cihan Tekin:



Bunlar aklını kaçırmış olmalı... 18'lik, 20'lik çocukları verip 35'lik adamı almakta nesi?

Düşün yakamızdan artık.



Erkan Kilincarslan:



Koskoca Beşiktaş taraftarının süper dediği transfere bak...



Bugra Sara:



1975 doğumlu pres altında ezilen, temposuz futbol oynayan Yusuf'tan bahsediyoruz... Şu an ihtiyacımız olan son futbolcu tipi...



Bu transfere neresinden bakarsan bak, Yusuf'la İbrahim Üzülmez'i birebir takas yap yine olmaz...



Yavuz Aydogan:



Yalan haber bile olsa böyle bir şeyin gündeme gelmesi rezillikten başka bir şey değildir. Kafasız insanlar kendi istedikleri gibi saçma sapan şekilde yönetirken Beşiktaş'ımızı sesimiz çıkamıyor, önune geçemiyoruz. Allah sonumuzu hayır etsin.



Bulent Kalemkus:



Şaka gibi



Huseyin Karakoc:



Yemin ediyorum Demirören'le de Denizli'yle de görüşürz... Mustafa Denizli etrafta Beşiktaşlıyım diye nara atıyosun ama Beşiktaşlı olmanın ayrıcalığını bilmiyorsun isen Fener G.Saray kültürüü almışsın... Aydın'ı verirsen beddualarım senin üzerinde olacak.



Onur Zeki Amal:



Şaşırmış bunlar...



