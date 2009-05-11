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Spor

Beşiktaş taraftarı yine kan verecek

11 Mayıs 2009 16:09

Toplumsal konulardaki duyarlılığı ile bilinen Beşiktaşlı taraftarlar, takımlarının İzmir'de çarşamba günü Fenerbahçe ile oynayacağı Fortis Türkiye Kupası final maçını fırsat bilerek, "Birbirimize ihtiyacımız var'' sloganı ile yeni bir kan bağış kampanyası düzenlediler.

İzmir Beşiktaşlılar Derneği ve Kızılay Ege Bölgesi Kan Merkezi'nin işbirliği ile düzenlenen etkinlik çerçevesinde, taraftarlar çarşamba günü 09.30-18.00 saatleri arasında dernek binasında kan bağışında bulunabilecekler. İzmir Beşiktaşlılar Derneği'nden yapılan açıklamada, "Bu yıl gerçekleştirdiğimiz kan kampanyasını, Challenge Cup'ta yarı final oynayan ve ülkemizde bir ilki gerçekleştiren hentbol takımımıza armağan ediyoruz'' denildi.

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