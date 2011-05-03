-BEŞİKTAŞ TARAFTARI TRİBÜNDE BURSA (A.A) - 03.05.2011 - Bursa Valisi Şahabettin Harput, 7 Mayıs Cumartesi akşamı oynanacak Bursaspor-Beşiktaş maçıyla ilgili olarak, ''Beşiktaş taraftarlarının, takımlarının Bursa'da oynayacağı maçı izlemelerine yönelik yasağı kaldırma kararı aldık'' dedi. Vali Harput, Heykel'deki tarihi Valilik binasında, Bursa Emniyet Müdürü Halil Yılmaz ve Bursaspor Kulübü Başkanı İbrahim Yazıcı ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, Bursaspor ile Beşiktaş'ın maçlarında uzun süredir rakip taraftarların sahaya alınması noktasında sıkıntı yaşandığını hatırlattı. Bursaspor ile Beşiktaş'ın Türkiye'nin iki güzide kulübü olduğunu vurgulayan Harput, şunları kaydetti: ''Beşiktaş taraftarlarının, takımlarının Bursa'da oynayacağı maçı izlemelerine yönelik yasağı kaldırma kararı aldık. İki kulübün de çok vefalı ve ateşli taraftarı var. İyi günde kötü günde, üzüntüsünde, mutluluğunda takımlarıyla beraber olmuş, beraber üzülmüş, beraber mutlu olmuşlardır. Pek çok benzerlikleri vardır, bu iki takım taraftarlarının. Yıllarca bu iki takımın taraftarları kendi takımlarının maçını izleyememek gibi bir acıyı yaşadılar. 'Olay olma ihtimali var' diye yasaklama, ancak totaliter rejimlerde yapılabilir. Biz bu hafta oynanacak müsabakada bu yasağı kaldırmak istiyoruz.''