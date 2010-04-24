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Spor

Beşiktaş taraftarı sezonu kapattı

Beşiktaş-Sivasspor maçına, siyah-beyazlı taraftarların Fenerbahçe Başkanı Yıldırım'a küfürlü tezahüratları damgasını vurdu.

24 Nisan 2010 03:00

T24 - Turkcell Süper Lig'de Beşiktaş ile Sivasspor arasında yapılan maça, siyah-beyazlı taraftarların Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'a küfürlü tezahüratları damgasını vurdu. Beşiktaş taraftarının tezaüratına Sivassporlu bir grup taraftarın eşlik etmesinin ardından, Beşiktaş tribünleri Sivassporluları alkışladı.
 




Geçen haftaki derbi yenilgisi sonrası öfkeli Beşiktaş taraftarı, ilk yarı boyunca Aziz Yıldırım'ı hedef alırken, aynı zamanda Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığını da yürüten Yıldırım'a koro halinde ağır hakaret içeren tezahürat yaptı.


Zaman zaman ''Asker kaçağı Aziz Yıldırım'' diye de tempo tutan taraftarlar, önce kapalı tribünde, daha sonra da karşılıklı olarak, localar dahil bütün tribünlerde Aziz Yıldırım'a küfür etti.


Beşiktaşlı taraftarların küfürlerine, az sayıdaki Sivassporlu taraftar da eşlik etti, bu davranışları siyah-beyazlı tribünlerden büyük alkış aldı.


Kapalı tribündeki taraftarlar, sırayla diğer tribünlerle karşılıklı olarak Aziz Yıldırım'a küfür ederken, protokol tribününün de kendilerine katılması yönünde istekte bulunması gülüşmelere yol açtı.


Beşiktaşlı taraftarların küfürleri nedeniyle siyah-beyazlı takımın bu sezon kendi evinde oynayacağı son lig maçı olan Manisaspor karşılaşmasında ceza alması bekleniyor.


Beşiktaşlı taraftarlar, Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener ile derbi maçta Beşiktaş'ın kazandığı penaltı öncesi penaltı noktasını eşeleyen Fenerbahçeli Bilica ile Emre Belözoğlu'na da maç içinde küfürlü tepki gösterdi.


Beşiktaşlı taraftarların öfkesinden maçın hakemleri de nasibini aldı.


Soyunma odasına giden hakemlere küfür eden taraftarlar, hakemlerin üzerlerine de yabancı maddeler attılar.


Beşiktaşlı taraftarlar, son 4 maçta toplam 9 puan yitiren takımlarını maç bitiminde alkışladılar.


Kapalı tribündeki taraftarlar, Teknik Direktör Mustafa Denizli ile futbolcuları tribünün önüne çağırarak destek verdiler.

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