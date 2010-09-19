Beşiktaş taraftarı araçlara saldırdı

T24 - Barbaros Bulvarı'ndan Zincirlikuyu'ya yürüyen siyah-beyazlı taraftarlar, yoldaki araçlara saldırdı.



Spor-Toto Süper Lig'in 5. haftasında bugün oynanaN Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesinde Siyah-beyazlı takımın taraftarları olay çıkardı.Beşiktaş Kazan Meydanı önünde toplanan yaklaşık bin Beşiktaş taraftarı, Barbaros Bulvarı'ndan Zincirlikuyu Metrobüs Durağı'na yürüdü. Barbaros Bulvarı'ndaki araçlara taş ve bira şişeleri atan Siyah-beyazlı taraftarlar, Zincirlikuyu Metrobüs Durağı'nda da olay çıkardı. Duraktaki metrobüslerin camlarını kıran taraftarlar, daha sonra metrobüsle Kadıköy'e gitti.



- Metrobüsle Kadıköy'e giden taraftarlar, Zincirlikuyu metrobüs durağı'ndaki metrobüslerin camlarını kırdı.



- Beşiktaşlı taraftarların stada girişi sırasında her iki takımın taraftarları, birbirlerine taşlı saldırıda bulundu.



- Biber gazı kullanan çevik kuvvet, bazı taraftarları gözaltına aldı.





KADIKÖY'DE DE OLAY!



Kadıköy'de ise polis geniş güvenlik önlemleri aldı ve Şükrü Saracoğlu Stadı'nın yanındaki yolu trafiğe kapadı. Metrobüslerden inen Siyah-beyazlı taraftarların stada girişi esnasında Fenerbahçeli taraftarlar sözlü sataşmada bulundu. Daha sonra Fenerbahçeli taraftarlar ile Beşiktaşlı taraftarlar birbirlerine taş atarak saldırdılar. Bunun üzerine çevik kuvvet, olaylara biber gazı kullanarak müdahale ederken, bazı taraftarları da gözaltına aldı.





GİRİŞTE İZDİHAM



Öte yandan Siyah-beyazlı taraftarların Şükrü Saracoğlu Stadı'na girişinde izdiham yaşandı. Girişin dar olması nedeniyle stada girmekte oldukça zorlanan Beşiktaşlı taraftarlar, polisin müdahalesine rağmen yaklaşık 1.5 saatte stada giriş yapabildiler. Yaşanan izdihamda bazı taraftarlar polis tarafından uzaklaştırıldı.





