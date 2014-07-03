Beşiktaş taraftarı Almanya'daki maçlarda stada alınmayacak

Beşiktaş Spor Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Almanya yerel makamlarının, güvenlik gerekçesiyle müsabakalara seyirci alınmaması yönündeki kararı nedeniyle, hazırlık maçlarının taraftarlara kapalı olacağı aktarıldı.

Açıklamada, gurbetçi vatandaşlardan anlayış beklendiği aktarılarak, şunlar kaydedildi: "Almanya yerel makamlarının, güvenlik gerekçesiyle müsabakalara seyirci alınmaması yönündeki kararı nedeniyle Beşiktaşımızın kamp tesislerinde oynayacağı hazırlık maçlarını gurbetçilerimiz izleyemeyecektir. Yurt dışındaki çalışmalarda siyah-beyazlılarımıza her zaman coşkuyla sevgisini gösteren gurbetçilerimizin, elimizde olmayan sebeplerden kaynaklanan bu durumu anlayışla karşılayacaklarına inanıyoruz. İzinsiz olarak müsabakaları takip etme girişimlerinin, ileriki sezonlarda bu bölgede kamp yapmamıza izin verilmeme sonucunu doğurabileceğini hatırlatır, taraftarlarımızın bu konuda kulübümüze yardımcı olmasını önemle rica ederiz." Kamp süresince Beşiktaş, bölgesel lig takımlarıyla 2 hazırlık maçı oynayacak. Siyah-beyazlılar, 6 Temmuz Pazar günü Verl, 9 Temmuz Çarşamba günü de Rödinghausen ile karşılaşacak. Beşiktaş'ın Almanya'daki kampı 10 Temmuz Perşembe günü sona erecek.

Ayrıca Zaman'da yer alan haberde Almanya Futbol Federasyonu (DFB), statlarda meşale yakılması ve taraftarların sahaya girmelerinden dolayı Türk takımlarına Almanya sınırları içinde özel maç oynamasını yasakladı.

Geçen yıl Galatasaray -İnter ve Fenerbahçe -Nürnberg karşılaşmalarını örnek gösteren DFB'nin bu sezondan itibaren Türk takımlarına özel maç izini vermediği belirtildi.

Alman Federasyonu'nun iki yıl önce Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Borissia Park'ta oynanan Dostluk Kupası maçında yaşanan olayları da not ettiği, maç organizasyonu için izin isteyen firmalara bu mücadeleyi hatırlattığı öğrenildi.

Son olarak bir Alman şirketin, G.Saray'ın Rosenheim'la 11 Temmuz'da yapacağı özel maç için DFB'ye başvurduğu; ancak güvenlik gerekçesiyle müsabakaya onay çıkmadığı bildirildi.

Yanıcı maddelerin stada sokulmasının yasak olduğu Almanya'da, bu tür güvenliği zayıf maçlarda kontrolün zor olacağına dikkat çekilerek tüm taleplerin reddedildiği kaydedildi.

Almanya'daki şirketlerin bu sorunu aşmaya çalıştıkları aktarıldı.

Türk takımlarının da kararın değişmesi yönünde talepte bulunacakları gelen bilgiler arasında. DFB'nin geri adım atmaması halinde ise kamp merkezlerinin Hollanda ve Avusturya'ya kayacağı söyleniyor