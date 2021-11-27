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Spor

Beşiktaş taraftarından Sergen Yalçın'a tepki: Sergen buraya, hesap ver taraftara

Rosier, maç sonu tribünlere giderek taraftarlardan özür diledi

27 Kasım 2021 21:16

Beşiktaş'ın GZT Giresunspor'a 4-0 yenildiği maç sonrası Rosier'den dikkat çeken bir hareket geldi. Fransız oyuncu, tek başına taraftarlardan özür diledi. Siyah-beyazlı takımın taraftarları maç sonunda teknik direktör Sergen Yalçın'a tepki göstererek, "Sergen buraya, hesap ver taraftara" diye tezahürat yaptı.

Beşiktaş, GZT Giresunspor'a sahasında 4-0 yenildi. Siyah Beyazlılar, Süper Lig'de Mayıs 2004'ten (Mircea Lucescu yönetiminde) bu yana ilk kez üst üste dört yenilgi aldı.

Maç sonrasında Valentin Rosier dışındaki oyuncular soyunma odasına giderken; Rosier, sahada kalarak tek başına taraftarlardan özür diledi.

Beşiktaş taraftarları ise karşılaşması sonrası 'Gitmiyoruz!" diye bağırarak tribünlerde bekledi ve 'Sergen buraya, hesap ver taraftara" diye tezahüratta bulundu.

 

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