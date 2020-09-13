Beşiktaş'tan Trabzon'da 3 gollü galibiyet

Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş, deplasmanda Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti.
Trabzonspor, Süper Lig’in ilk haftası evinde Beşiktaş'ı ağırladı. Sahadan 3 golle ayrılan Beşiktaş puana Tyler Boyd (29), Bernard Mensah (64 pen.) ve Jeremain Lens’in (74) golleriyle uzandı. Trabzonspor’da yeni transfer Flavio, 43 ve 63’te gördüğü sarı kartlarla takımını 10 kişi bıraktı. Trabzonspor, tek golünü 86’da Abdülkadir Ömür’le buldu.
Beşiktaş, ikinci hafta Antalyaspor’u konuk edecek. Trabzonspor ise Denizlispor’a konuk olacak.