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Spor

Beşiktaş'tan Trabzon'da 3 gollü galibiyet

13 Eylül 2020 22:04

Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş, deplasmanda Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti.

Trabzonspor, Süper Lig’in ilk haftası evinde Beşiktaş'ı ağırladı. Sahadan 3 golle ayrılan Beşiktaş  puana Tyler Boyd (29), Bernard Mensah (64 pen.) ve Jeremain Lens’in (74) golleriyle uzandı. Trabzonspor’da yeni transfer Flavio, 43 ve 63’te gördüğü sarı kartlarla takımını 10 kişi bıraktı. Trabzonspor, tek golünü 86’da Abdülkadir Ömür’le buldu.

Beşiktaş, ikinci hafta Antalyaspor’u konuk edecek. Trabzonspor ise Denizlispor’a konuk olacak.

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