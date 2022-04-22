Beşiktaş'tan Sörloth için yeni teklif iddiası

Gelecek sezon için bir numaralı forvet adayı olan Alexander Sörloth'u transfer edebilmek için Beşiktaş tüm girişimlerini sürdürüyor.

Daha önce Alman kulübü Leipzig'in kapısını 7 milyon Euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 50 pay ile çalmaya hazırlanan Siyah-Beyazlılar, Fanatik'in haberine göre son teklifini güncelleme kararı aldı.

Buna göre Beşiktaş Norveçli golcünün bonservisinin yüzde 50'si için 5 milyon Euro önerdi. Teklif bununla sınırlı kalmadı, sonraki satıştan yüzde 50 pay ibaresi de eklendi.

Kartal bu teklifi yaparken Leipzig Kulübü’nün beklemeye geçtiği öğrenildi.

Sörloth'un şu an kiralık olarak formasını giydiği 18 milyon Euro'ya satın alma opsiyonu olan İspanyol ekibi Real Sociedad'ın satış opsiyonunu kullanıp kullanmayacağı netlik kazanmadığı için Alman ekibinin Siyah-Beyazlılar'dan süre istediği öğrenildi. Bu nedenle öneriye herhangi bir cevap verilmedi.

Beşiktaş'tan Sörloth için yeni teklif Cevap olumsuz olursa Beşiktaş'ın farklı bir öneriyle bu transferi bitirmeye çalışacağı bildirildi.