Beşiktaş'tan sonra Trabzonspor da destekledi: 2020-2021 sezonuna Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun ismi verilsin

Beşiktaş Kulübü'nün 1 Haziran'da resmi siteden paylaştığı ve 2020-2021 sezonuna Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun isminin verilmesine Trabzonspor da destek verdi.

Bordo-mavili kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Futbol kamuoyunda kısa bir süre önce gündeme getirilen 2020-2021 Süper Lig Sezonu'na ‘Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu' isminin verilmesi şeklindeki öneriyi yürekten destekliyoruz. Ülkemizde Covid-19 pandemisi ile yapılan amansız mücadelede hayatını kaybeden ve bu sürecin unutulmayacak neferlerinden biri haline gelen Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun isminin yaşatılması, yalnızca Taşçıoğlu'na değil; onun nezdinde başarılarıyla dünyada örnek gösterilen tüm sağlık çalışanlarımıza da bir saygı duruşu olacaktır” ifadelerine yer verdi.