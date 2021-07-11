Beşiktaş'tan Mehmet Topal hamlesi

Beşiktaş, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor. İddiaya göre, siyah beyazlı takımın gündeminde Mehmet Topal da var.

Gelecek sezon lig ve kupa dışında Avrupa arenasında da mücadele edecek olan Beşiktaş'ta alternatifli bir kadro kurmak için çalışmalar devam ediyor.

Ortaçizgi'de yer alan habere siyah-beyazlılar Başakşehir'den ayrılan ve bonservisi elinde olan Mehmet Topal temaslara başladı.

Habere göre teknik direktör Sergen Yalçın'ın da kadrosunda görmeyi istediği Topal, uygun bir maaşla siyah beyazlı ekibin kadrosuna dahil olabilir.

Geride bıraktığımız sezonda Başakşehir formasıyla 31 maça çıkan Mehmet Topal, ligde oynadığı 25 maça iki gol ve iki asist yapmıştı.