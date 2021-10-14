Beşiktaş'tan iç transfer atağı: 3 futbolcu ile sözleşme yenilenecek

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, iç transferde Vida, Larin ve Güven Yalçın ile yeni sözleşme imzalamak istediklerini açıkladı.

Geçtiğimiz sezonu 2 kupa ile tamamlayan Beşiktaş'ın bu sezon da şampiyonluk için en güçlü aday olduğunu söyleyen Kocadağ, ''Eksiklerimizin çok olduğu süreçte bazen istediklerimizi yapamamış, beklenmedik sonuçlar almış olabiliriz ama takımımız her zaman mücadelesini ortaya koydu. Şimdi sakatlığı bulunan oyuncularımız döndü. Onların da katkısıyla hem istediğimiz sonuçları almaya devam edeceğiz hem de ortaya çok daha iyi bir oyun çıkacak. Son sezonun şampiyonu olarak bu sezonun da şampiyonluk için en güçlü aday biziz. Kadro ve oyun kalitemiz bunu fazlasıyla gösteriyor" şeklinde konuştu.

Vida, Larin ve Güven Yalçın ile ocak ayına kadar sözleşme uzatmak istediklerini belirten Beşiktaş Asbaşkanı, "Ocak ayı gelmeden Vida, Larin ve Güven ile sözleşme imzalama isteğimiz var. Karşılıklı talepler-istekler oluyor. Beşiktaş hepsine değer kattı, onlar da bu forma altında en iyi şekilde mücadele ettiler. Memnun kaldık ki birlikte devam etmek istiyoruz. Ancak süreci yönetirken dikkat ettiğimiz husus, oyuncularımızın odağının saha içinde kalması. Onlar da zaten tüm konsantrasyonu sahaya vermiş durumdalar." diyerek sözlerini noktaladı.