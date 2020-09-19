Beşiktaş'tan hakem tepkisi: Ne sahada VARsınız, ne ekran başında!

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<div class="col-12 order-5 order-sm-2">\n<p class="subtitle">Beşiktaş, 1-1 beraberlikle sonuçlanan Antalyaspor maçının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla maçtaki hakem yönetimine tepki gösterdi.</p>\n</div>\n<div class="col-12 order-4 order-sm-3">\n<div class="share-icon-wrapper">\n<div class="share-icon google-subscribe">\n<p>Siyah-beyazlı kulüp paylaşımında "Ne sahada VARsınız, ne ekran başında!" ifadelerini kullandı.</p>\n<p><a rel="nofollow" href="https://twitter.com/Besiktas/status/1307396408287334401" target="_blank" rel="noopener"><img style="display:block;margin-left:auto;margin-right:auto;" src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/library/2020/09/1600543109981-ekran-resmi-2020-09-19-22.18" alt width="450" height="542" /></a></p>\n</div>\n</div>\n</div>\n</body>\n</html>