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Spor

Beşiktaş'tan hakem tepkisi: Ne sahada VARsınız, ne ekran başında!

19 Eylül 2020 22:17

Beşiktaş, 1-1 beraberlikle sonuçlanan Antalyaspor maçının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla maçtaki hakem yönetimine tepki gösterdi.

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