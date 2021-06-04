Beşiktaş'tan Gedson Fernandes harekâtı

Beşiktaş transferde vitesi artırdı. Siyah-beyazlılar, Galatasaray ile kiralık sözleşmesi biten Portekizli genç yıldız Gedson Fernandes için Benfica yönetimiyle temasa geçti. Beşiktaş'ın genç oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu öğrenildi. Beşiktaş, Portekizlinin maaşını karşılamayı da taahhüt etti.

Şampiyon Beşiktaş, transfer atağına başladı. Şampiyonlar Ligi'ni de hesaba katarak kadrosunu güçlendirmek isteyen Siyah-Beyazlı kurmaylar, geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Portekizli yıldız Gedson Fernandes için düğmeye bastı.

Sabah'ın haberine göre, Beşiktaş, Galatasaray ile kontratı biten Portekizli yıldız için kolları sıvadı. Veda eden Mensah'ın yanı sıra Adem Ljajic'e CSKA Moskova'nın da ilgisi sonrası orta sahaya takviye için hedefteki isim belli oldu. Boşnak oyuncu satılırsa, eski Galatasaraylı yıldız için teklif yapılacak.

Benfica kulübü Beşiktaş'ın bu teklifini değerledirmeye alırken Portekizli orta saha oyuncusunun menajeri ile de temasa geçildiği ve Siyah-Beyazlı kulübün gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olmasının oyuncuyu etkilediği de gelen haberler arasında. 22 yaşındaki yaşındaki Fernandes merkez orta sahada görev yapıyor.

Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan Gedson Fernandes, 2 kez Portekiz Milli Takım formasını da sırtına geçirdi.

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