Beşiktaş'tan Gedson Fernandes açıklaması

Beşiktaş’ın Benfica’dan kadrosuna kattığı Gedson Fernandes, bugün İstanbul’da olacak. Siyah-beyazlılarda Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, Portekizli futbolcunun transferi hakkında konuştu.

Galatasaray'ın uzun süredir kadrosuna katmak için uğraş verdiği ancak zorunlu satın alma maddesi nedeniyle transfer edilemeyen Gedson Fernandes'te mutlu sona ulaşan kulüp Beşiktaş oldu.

Zorunlu satın alma maddesi nedeniyle Galatasaray ile Benfica arasında Transfer görüşmesi durma noktasına gelirken devreye giren siyah beyazlılar yıldız orta saha için Portekiz ekibiyle kesin anlaşmaya vardı.

Spor Arena'nın haberine göre, Beşiktaş Kulübü Menajeri Ceyhun Kazancı, bu sezon devre arasında transfer yapma imkanlarının bulunmadığını ve yabancı oyuncu sayısını düşüremediklerini belirterek "Sezon sonunda 11 futbolcu ile yolları ayıracağız. Kiralık oyuncular gidecek. Ama Batshuayi ile anlaşabiliriz. Gedson ile 5 yıllık imza attık. Gelecek sezondan itibaren Gedson 5 yıl Beşiktaş'ta olacak. Bonservis ücreti konusunda bize olumlu yaklaştılar. Gedson için birçok takım devreye girmişti ama o Beşiktaş'ı tercih etti. Çok mutluyuz" dedi.

Bonservis ücreti 6 milyon euro

23 yaşındaki orta saha oyuncusu için kulübü Benfica ile görüşen siyah-beyazlılar, gelecek sezon için transferi bitirdi.

DHA'nın haberine göre; Beşiktaş, Portekiz ekibiyle 6 milyon Euro karşılığında sıkıştı. Ayrıca Portekizli orta saha oyuncusunun da siyah-beyazlılardan yıllık 1.3 milyon Euro alacağı öğrenildi.

Beşiktaş, Gedson Fernandes için özel uçak kiraladı. Siyah beyazlı ekibin yeni transferi Gedson Fernandes bu akşam İstanbul'da olacak.