Beşiktaş'tan Ahmet Çakar ve Rasim Ozan Kütahyalı açıklaması: Bu müptezel ve ekürisi hakkında tüm yasal işlemler başlatılacaktır

Beşiktaş, Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programında Ahmet Çakar ve Rasim Ozan Kütahyalı'nın Teknik Direktör Önder Karaveli hakkındaki yorumları hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, "Bu müptezel ve ekürisi hakkında tüm yasal işlemler başlatılacaktır" denildi.

Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programında dün Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi değerlendirildi.

Berabere biten maçın ardından, Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli hakkında yorum yapan Ahmet Çakar “Nişantaşı’nda ünlü kadınların moda tasarımcısı gibi konuşuyorsun hocam” dedi.

Rasim Ozan Kütahyalı da Çakar'ın bu sözlerinin üzerine “Yumuşak mı diyorsun?” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş: Müptezel ve ekürisi

"Bu asalaklara yasal merciler tarafından gerekli cezaların verileceği mutlaktır"

Beşiktaş Kulübü, konuyla ilgili bir açıklama yayımladı ve Beşiktaşlıları tepki vermemeleri konusunda uyardı:

"Dün akşam bir televizyon kanalında Beşiktaşımızın kıymetli hocası Sayın Önder Karaveli hakkında yapılan akıldan, izandan ve ahlaktan uzak yorumların kabul edilmesi mümkün değildir. Bir süre önce Boşnak vatandaşlarımız için sarf ettiği sözler hala hafızalarda canlılığını koruyan bu müptezel ve ekürisi hakkında tüm yasal işlemler başlatılacaktır. Bu süreçte, müptezel ve ekürisine yönelik olarak hiçbir Beşiktaşlının sözel ve fiziksel tepki vermemesi son derece önemlidir. Sporun paydaşları ve halkımızın vicdanında mahkum olan bu asalaklara yasal merciler tarafından gerekli cezaların verileceği de mutlaktır."

Tüm akreditasyonları iptal edildi

Beyaz TV'ye reklam verenlere de seslenen kulüp, "Beşiktaş Jimnastik Kulübü olarak adı geçen kanalın tüm akreditasyonlarını iptal etmiş bulunmaktayız. Kanal ile bağlantılı hiç kimse bundan böyle tesislerimize ve etkinliklerimize hiçbir şekilde alınmayacaktır. Sporun paydaşları olan tüm taraftarların takım farkı gözetmeksizin bu müptezel ve ekürisi ile onlara yer veren kanala itibar etmeyeceğinden, sporun paydaşı olan başta futbol ve diğer spor dallarındaki sporcu teknik adam ve idarecilerin söz konusu müptezel ve ekürisi ile bahsi geçen kanaldan uzak duracağından, sporun paydaşı ve reklam verenlerin 'reklamın iyisi kötüsü olmaz' mantığında davranmayacağından, kötü insanlar, kötü programlar ve kötü kanallarla arasına mesafe koyacağından şüphemiz bulunmamaktadır. Sorun sadece Beşiktaş ve spor paydaşlarının değil tüm faziletli insanların sorunudur" dedi.